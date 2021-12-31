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«Не дихав півхвилини»: Влад Яма ледь не загинув на новорічному корпоративі

Влад Яма ледь не загинув на новорічному корпоративі

Під час шоу «Хто зверху?» зірка розповів, як йому вдалося врятувати своє життя на сцені

Здавалося б, новорічні корпоративи – це час, коли можна розслабитися, забути про роботу і класно повеселитися. Воно то так, але у період гулянь варто пам’ятати і про безпеку. Наприклад, не підносити бенгальські вогники близько до алкоголю та ялинки, не забувати про міру, коли п’єш шампанське, не сідати за кермо під градусом, а також закривати рота, коли падає метафан… Останнє – це ледь не особиста порада хореографа та телеведучого Влада Ями. Колись на власному гіркому досвіді селебриті зрозумів, що веселий метефан чи конфеті, яке літає у повітрі у новорічну ніч може стати  вбивчим.

Як з’ясувалося під час конкурсу «Правда чи брехня» на шоу «Хто зверху?», веселий метефан чи конфеті, які літають у повітрі, у новорічну ніч може стати вбивчим.

Влад Яма ледь не загинув на новорічному корпоративі

– На своєму першому новорічному корпоративі в Києві, коли поруч зі мною були українські зірки, на сцені я вдавився метафаном і ледь не вмер, – шокував хореограф.

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Рятувати своє життя тієї новорічної ночі Владу Ямі довелося самотужки.

– Це був 2003 рік. Я стояв в останній лінії балету Freedom. В руках у всіх були келихи шампанського. І ось бє годиннк. Три, два, один, бах – я зробив вдих і зрозумів, що не можу дихати. А я стояв останнім, мене ніхто не бачив, не міг допомогти. Потім я впав, розбивши келих, і коли почав кашляти, метан вийшов. Але, здається, я не дихав півхвилини, – пригадав Влад Яма.

Мораль історії – будьте обачливішими у новорічну ніч, радійте магії та метафану з розплющеними очима, але закритим ротом. І дивіться новорічний спецвипуск шоу «Хто зверху?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі

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