Влад Яма ледь не загинув на новорічному корпоративі

Під час шоу «Хто зверху?» зірка розповів, як йому вдалося врятувати своє життя на сцені

Здавалося б, новорічні корпоративи – це час, коли можна розслабитися, забути про роботу і класно повеселитися. Воно то так, але у період гулянь варто пам’ятати і про безпеку. Наприклад, не підносити бенгальські вогники близько до алкоголю та ялинки, не забувати про міру, коли п’єш шампанське, не сідати за кермо під градусом, а також закривати рота, коли падає метафан… Останнє – це ледь не особиста порада хореографа та телеведучого Влада Ями. Колись на власному гіркому досвіді селебриті зрозумів, що веселий метефан чи конфеті, яке літає у повітрі у новорічну ніч може стати вбивчим.

Як з’ясувалося під час конкурсу «Правда чи брехня» на шоу «Хто зверху?», веселий метефан чи конфеті, які літають у повітрі, у новорічну ніч може стати вбивчим.

– На своєму першому новорічному корпоративі в Києві, коли поруч зі мною були українські зірки, на сцені я вдавився метафаном і ледь не вмер, – шокував хореограф.

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Рятувати своє життя тієї новорічної ночі Владу Ямі довелося самотужки.

– Це був 2003 рік. Я стояв в останній лінії балету Freedom. В руках у всіх були келихи шампанського. І ось б’є годиннк. Три, два, один, бах – я зробив вдих і зрозумів, що не можу дихати. А я стояв останнім, мене ніхто не бачив, не міг допомогти. Потім я впав, розбивши келих, і коли почав кашляти, метан вийшов. Але, здається, я не дихав півхвилини, – пригадав Влад Яма.

Мораль історії – будьте обачливішими у новорічну ніч, радійте магії та метафану з розплющеними очима, але закритим ротом. І дивіться новорічний спецвипуск шоу «Хто зверху?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі