Позитив і Michelle Andrade – про підкати в соцмережах

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) селебритіз розповіли про дивні пропозиції від фанатів

Зірковий статус – це дуже важкий тягар. Адже через популярність до артистів можуть звертатисяз дуже дивними, а іноді навіть лякаючими пропозиціями. Самі зірки вже навчилися сприймати це як невід’ємну частину своєї професії та намагаються не реагувати на провокації і підкати фанатів, але згадувати такі випадки все одно смішно.

Наприклад, учасника гурту MOZGI Позитиваз майже 20-річним досвідом в українському шоу-бізнесі вже нічим не здивувати. Фанатки залицялися до артиста, навіть коли він був одружений, а тепер пропозицій посипалося ще більше.

– В епоху інтернету приходять доволі відверті пропозиції на кшталт «сфоткай мені…» та все інше. Але особливо дивних не було, всі очікувані. З найбільшнезвичайного, мабуть, «ви подобаєтеся моїй мамі, вона вас слухає», – поділився співак за лаштунками шоу «Хто зверху?»

«Було»: Michelle Andrade – про секс по дружбі

«Ми не змогли б витерпіти такого болю»: Григорій Решетнік – про партнерські пологи

А от колега Позитива, українсько-болівійська співачка Michelle Andrade ще звикає до дивацтв, які можуть видавати фанати вдиректі у спробах привернути її увагу.

– Мені дуже дивно і кумедно, коли хлопці самі собі вигадують історію. Наприклад, що ми десь уже зустрілися чи «ти – моя майбутня дружина», «чому ти мені не відповідаєш, учора ж відповідала»… Коли це читаю, стає трохи страшно. Я в інтернеті не знайомлюся, дуже не люблю цього, – розповіла артистка.

Не пропустіть новий випуск шоу «Хто зверху?» з Позитивом та Michelle Andrade вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі