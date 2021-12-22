Michelle Andrade – про секс по дружбі

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) зірка поділилася своїм досвідом стосунків

Україно-болівійська співачка та ведуча «Орел і Решка. Земляни» Michelle Andrade намагається ретельно приховувати подробиці особистого життя. Нещодавно стало відомо, що селебриті все-таки перебуває у стосунках, але ім’я свого обранця називати все одно відмовляється. А ось про особисте життя в минулому дівчина поговорити не проти, особливо за лаштунками культового шоу «Хто зверху?»

Як виявилося, у житті у скромної і часом сором’язливої Michelle Andrade є досвід сексу по дружбі. І у стосунки це не переросло.

– Було. Хороший досвід, який я з цього винесла, це те, що дружба має залишатися дружбою. Щоправда, якщо хтось один у таких стосунках закохається, а другий не відповість взаємністю, можна втратити друга. Тому завжди потрібно спочатку все промовляти та обговорювати найменші нюанси такого спілкування, – поділилася співачка.

«Ми не змогли б витерпіти такого болю»: Григорій Решетнік – про партнерські пологи

«Борщ приготую сама»: вечерю з Лесею Нікітюк купили за півмільйона гривень

Також Michelle Andrade зазначила, що не любить витрачати час марно, тому віддає перевагу моногамним стосункам.

– Вважаю, що коли ти у стосунках, то вступаєш у дуже сильний зв’язок з іншою людиною. А якщо розпилятимешся, то цей зв’язок з часом втратиться. Але це не означає, що не може бути спілкування з іншими людьми, навіть флірт, але в міру, в рамках дозволеного, – розповіла артистка.

Дивіться новий випуск 11 сезону шоу «Хто зверху?» з Michelle Andrade цього четверга о 19:00 на Новому каналі