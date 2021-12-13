Вечерю з Лесею Нікітюк купили за півмільйона гривень

Ведуча Нового каналу взяла участь у благодійному аукціоні, який організувала Еліна Світоліна

Незважаючи на щільний графік і похвилинно розписаний день, у житті ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк завжди знайдеться місце для добрих справ. Наприклад, у листопаді 2019 року дівчина взяла участь у благодійному аукціоні. Все б нічого, але ця історія закінчилася несподівано.

– Моя подруга, третя ракетка світу Еліна Світоліна, організовувала благодійний аукціон для свого фонду. Одним із лотів була вечеря з Лесею Нікітюк. Його купили за півмільйона гривень. Причому покупець спочатку запропонував 250 тисяч, щоб ми поїли борщ в українському ресторані. Я сказала: «Давайте 500 тисяч, і приготую цей борщ сама». Він погодився! – розповіла Леся Нікітюк в інтерв’ю журналу «Добрые советы».

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На жаль для покупця, вечеря з суперзіркою так і не відбулася – завадили непередбачувані обставини.

– Потім бахнув коронавірус – ми так і не повечеряли з тим чоловіком. Це був якийсь анонім, тому зустріч не відбулася, – зазначила ведуча Нового каналу.

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