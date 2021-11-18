Віку Маремуху обікрали напередодні дня народження

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) дівчина поділилася, що її врятував коханий-француз, а потім влаштував грандіозний сюрприз

Блогерка, телеведуча та учасниця проекту «Супермодель по-українськи» Віка Маре відома своїм позитивом та відкритістю. Але і в такої вічно усміхненої дівчини бувають кризові моменти. Про один з таких вона розповіла під час зйомок шоу Нового каналу «Хто зверху?» Форс-мажор, з якого її врятував чоловік-француз Луї, стався за день до важливого свята.

– У мене вкрали телефон напередодні дня народження! – ділиться Віка з Новим каналом. – Вдалося вирахувати злодія, оскільки він був водієм таксі. Ми вийшли з ним на зв’язок, домовилися, що він за винагороду поверне телефон. Зрештою той годував нас «завтраками», а я розуміла, що друзі просто не зможуть привітати мене! Нічим хорошим це не закінчилося, чоловік просто зник. У мене був реальний стрес, навіть панічна атака. Врятував мене мій Луї. Мало того, що він купив новий телефон, то ще й відправив мене з подругою у SPA. Потім запропонував зайти додому на вечерю з нею вдвох. Відчинивши двері, я побачила, що зібралися всі мої близькі друзі. Це був неймовірний сюрприз! Луї заліз у мій комп’ютер, знайшов контакти тих, кого знав. Вони «підтягнули» інших, і тоді вже великою компанією влаштували мені святкову вечірку!

«Косметику з собою треба брати»: Солістка гурту KAZKA – про мейкап на пляжі

«Я особливо не розглядаю, щоб це була людина-артист»: Jerry Heil – про свого бойфренда

Випуск розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» дивіться вже сьогодні, 18 листопада, о 19:00 на Новому каналі! Разом із капітанами Лесею Нікітюк та Сергієм Притулою в ньому зіграють: Віка Маре, співачка NiNO, інтерв’юерка Раміна Есхакзай, інфлюенсер Ян Гордієнко (ЯнГо), музикант Сергій Танчинець та співак Alekseev.