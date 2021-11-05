Jerry Heil – про свого бойфренда

За лаштунками шоу «Хто зверху?» зірка описала, яким має бути її ідеальний партнер

Особисте життя української співачки Jerry Heil викликає неабияку цікавість з боку її фанатів та навіть колег по шоу-бізнесу. Усіх цікавить, кого Яна (справжнє ім’я артистки – прим. ред.) бачить біля себе.

Як з’ясувалося під час зйомок шоу «Хто зверху?» зірка не дуже хотіла б зустрічатися зі знаменитістю. І в цьому Jerry Heil підтримують 72% опитаних, яким поставили запитання: «Скільки відсотків жінок не хотіли б, аби їхній коханий став популярним селебриті?»

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– Взагалі неважливо хто – селеба чи не селеба. Важливо, як казав класик, щоб людина була хороша. Та і хто визначає цей рівень зірковості? Адже хлопець може бути мегапопулярним у вузьких колах, наприклад. Але, чесно кажучи, я особливо не розглядаю, щоб це була людина-артист. Бо мені здається, що між артистами все ж таки існує певна легка конкуренція, особливо якщо це одна ніша. Мені здається, ідеально – це коли партнер із суміжної сфери, щоб вам цікаво було розмовляти, на зразок ІТ і музика, музика і режисура. Щоб вам було цікаво одне одного слухати, або де навіть ви могли б бути корисні одне одному. Поруч із собою бачу чоловіка впевненого, того, хто ставить перед собою цілі, для якого не існує слова «ні», і кожну ситуацію, яка перед ним постає, він розглядає як можливість для розвитку, – поділилася Jerry Heil.

Дивись 11 сезон шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі