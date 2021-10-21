Настя Каменських розповіла, навіщо тато давав їй на гастролі цеглину, вішаки та сімейні труси

Співачка NK розповіла, навіщо тато давав їй на гастролі цеглину, вішаки та сімейні труси
Про розіграші батька та чоловіка вона розповіла під час зйомок шоу Нового каналу «Хто зверху?»
Соцмережі зірок українського шоубізу ПТП та NK розриваються від трендових відео, фото і коментарів фанатів під цим контентом. Кожного дня подружжя робить жартівливі, творчі чи романтичні публікації. Окрім «свіженького» в Instagram та TikTok для фанатів, закохані щодня влаштовують несподіванки один для одного.
– У мене просто неймовірний чоловік! Він мало не щодня робить мені сюрпризи, – ділиться співачка. – А щодня просить вийти за нього заміж! (усміхається).
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Любить NK також жарти та розіграші від чоловіка. Аргументує це тим, що той робить речі, схожі на ті, які робив колись її батько.
– Мій батько мав дуже класне почуття гумору. Багато моментів пам’ятаю, – розповіла Настя за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал). – От, наприклад, коли падав перший сніг, він брав його на вулиці в жмені та приносив мені. Буває, сплю, а тато сніг мені кладе під ковдру. Чи, наприклад, брав холодну залізну пляшку, відволікав: «Ой, дивись, а що там!» Я відверталась, а він прикладав її до ноги. І найсмішніше, що робив тато: колись ми їздили з групою на довготривалі гастролі. Бувало, по місяць-півтора не були вдома, тому брали великі валізи. І от якось, приїхавши на локацію кудись далеко-далеко, відкриваю багаж і бачу там три залізні вішаки, цеглину і татові сімейні труси. Я зателефонувала й запитала батька, навіщо він це поклав. А той пояснив: «Цеглина, якщо потрібно буде захиститися. Вішаки – для концертного одягу. А сімейні труси, щоб ти не сумувала за сім’єю». Так тато мене розігрував.
Дивіться свіжий випуск розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі! Там у жартівливій ігровій боротьбі зустрінуться: співачка NK, блогерка та дизайнерка Аня Андрійчук, акторка Іра Гатун, хореограф Женя Кот, імпровізатор Вова Шумко та актор Гарік Бірча.