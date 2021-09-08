Леся Нікітюк – про Сергія Притулу: Він зупиняє зйомку і проводить виховну роботу

Цікаво дізнатися, як улюблені ведучі проекту для всієї родини «Хто зверху?» (Новий канал) спілкуються між собою?

Цю парочку точно можна впізнати з тисячі! Давно вже улюблений усіма тандем ведучих ігрового шоу «Хто зверху?», яке щочетверга показує Новий канал, Сергій Притула та Леся Никитюк – друзі і в житті. В інтерв’ю журналу «Телегид» Леся розповіла про їхні відносини.

– Я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою в кількох випадках. Один з них – це коли вони колеги по проекту. Така модель у нас із Сергієм Притулою, – каже ведуча. – Чи то ми з ним з одного регіону, чи то просто приблизно однаково виховані, але в нас немає у крові лицемірства і скандальності. Звісно, можемо це легко зробити, але навіщо? Буває, Сергію не дуже подобається, коли хтось із груп підтримки команд щось вигукує. Він зупиняє зйомку і проводить виховну роботу. Але робить це не зі злістю. А лише для того, щоб усі запам’ятали правила поведінки на зйомках. Я його в цей момент обіймаю, і все окей.

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У кадрі Леся і Сергій переважно імпровізують. Але є й заготовлені напередодні фішечки.

– Під час зйомок графік перетину наших кривих приблизно такий: він заходить вранці до мене у гримерку і каже: «Вітаю вас, шановні глядачі Нового каналу, я ведучий шоу «Хто зверху?» Мене звати Сергій Притула, а це – Леся Нікітюк». Так ми розганяємо підводку у програмі, – ділиться Нікітюк. – Потім не перетинаємося. Хоча наші гримерки знаходяться на відстані п’яти метрів одна від одної.

Третій випуск розважального шоу для всієї родини «Хто зверху?» Новий канал покаже вже цього четверга о 19:00!