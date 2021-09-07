Лесі Нікітюк написала сама Кім Кардаш’ян

Українська зірка вже чекає пропозицій по співпраці з мільярдеркою

Ведуча популярного шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Леся Нікітюк похвалилася, що з нею зв’язалася сама Кім Кардаш’ян. Селебриті написала нашій Леді Ле в особисті повідомлення в Instagram.

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Зі скріну, який Леся Нікітюк показала у своїх сторіз, можна зрозуміти, що Кім прокоментувала якусь публікацію чи сторіз ведучої Нового каналу. Кардаш’ян відправила Лесі Іванівні повідомлення зі словом «amazing», що означає «дивовижна», з рожевими сердечками.

– Що ж мені написала Кім Валеріївна Кардаш’ян, Кім Вестівна Кардаш’ян? Я підозрюю, що так діє піар-служба цієї відомої особистості. Можливо, скоро в Києві відкриється якийсь бутік Кім Кардаш’ян або почнуть продаватися її парфуми. І, власне, таким чином, Леся Іванівна розкаже, де вони будуть продаватися, безкоштовно, – прокоментувала ситуацію Леся Нікітюк.

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