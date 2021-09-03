Tayanna розкрила секрет ідеальних стосунків

Під час зйомок шоу «Хто зверху?» (Новий канал) співачка зізналася, що не бачить сенсу в конкуренції в парі

Нещодавно українська співачка Tayanna почала нові стосунки – зараз вона зустрічається з хлопцем на ім’я Олександр, з яким познайомилася в соцмережах. Дівчина зізнається, що чекала на цю людину багато років, і в них все серйозно. Секретом гармонійних відносин Tayanna поділилася під час зйомок 11 сезону розважального шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

– Усе залежить від мудрості обох статей. Якщо зустрілися дві усвідомлені, мудрі душі, то вони будуть не конкурувати між собою, а все обговорювати і жити в цілковитій гармонії, – впевнена Tayanna.

Співачка вважає, що необхідно постійно працювати над собою і бути розважливими – тоді не доведеться ні з ким вступати в боротьбу.

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– Мені здається, якщо жінка сильна й мудра, вона ніколи не бореться з чоловіками. Навпаки, вона робить все так, щоб у її житті була гармонія, – сказала співачка Новому каналу. – Взагалі не вважаю, що існує боротьба статей. Можуть бути хіба що якісь непорозуміння, якщо жінка несвідома і ще не пройшла певні уроки.

У першому випуску 11 сезону шоу «Хто зверху?» Tayanna брала участь із Настею Оруджевою, Іриною Сопонару, Антоном Савлеповим, Васею БайБайдаком, Валентином Міхієнком, а також ведучими Сергієм Притулою та Лесею Нікітюк. Дивіться свіжі випуски 11 сезону розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі.