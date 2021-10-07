Леся Нікітюк офіційно заявила, що кохає Сергія Притулу

Просто під час ефіру шоу «Хто зверху?» зірка зізналася, що має почуття до свого колеги

Особисте життя яскравої ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк завжди залишалося справжньою таємницею. Про свої любовні справи дівчина не говорить. Але нещодавно Леся офіційно таки заявила, що любить свого колегу Сергія Притулу. Відверте зізнання прозвучало під час однієї з програм 11-го сезону шоу Нового каналу.

– Сергію Дмитровичу, ти знаєш, я довго мовчала про свої почуття, ми так давно разом працюємо… Моє серце просто розривається на частини… Коли я тебе бачу, в мене скаче тиск… Я так довго мовчала… Я тебе люблю, – майже зі сльозами на очах зізналася Леся Нікітюк.

Відповідь Сергія Притули теж була емоційною:

– Лесю, це дуже взаємно… Моє серце велике, і в ньому є місце і для тебе… Проте, Лесю, мені дуже шкода, що ти тягнула з цим так довго, і за час, поки ми з тобою разом (а я знав, що ти закохалася в мене з першого погляду), у мене з’явилося плюс двоє дітей, Лесю… Лесю, але я хочу, щоб ти знала, що ще нічого не втрачено… В мене є старший брат, – засміявшись, відповів Сергій Притула.

Хочеш, щоб твої улюблені ведучі Нового каналу Сергій Притула та Леся Нікітюк були разом? Тоді надсилай сердечко на номер… Жартуємо!

Не пропусти той самий момент зізнання в почуттях у новому випуску 11 сезону шоу «Хто зверху?» вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі