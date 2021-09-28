Іраклі Макацарія – про сімейний бюджет

Колишній «холостяк» поділився своєю думкою про розподіл грошей у сім’ї

Грузинський бізнесмен і кінопродюсер Іраклі Макацарія нещодавно представив публіці свою нову дівчину. Нею виявилася 19-річна грузинська модель на ім’я Ліза. У квітні цього року Іраклі вперше показав кохану в своєму Instagram. Відтоді стосунки пари розвиваються досить добре. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) екс– «холостяк» навіть зізнався, що зустрів свою єдину. Схоже, що стосунки таки увінчаються весіллям. Тому ми вирішили розпитати Іраклі про розподіл грошей у його майбутній сім’ї.

Як виявилося, Іраклі Макацарія згоден із жіночою фразою «Мої гроші – це мої гроші, а його гроші – це наші гроші».

– Я з цим згоден. Коли чоловік заробляє, то він заробляє і для себе, і для сім’ї – дружини та дітей. Я вважаю, що дівчина не зобов’язаний працювати. Чоловік має забезпечувати сім’ю. А те, що заробляє дівчина, нехай витрачає на себе, а якщо буде бажання, то може і на сім’ю, – поділився знаменитість.

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А ще, на думку Іраклі, навіть до весілля чоловік має закривати фінансові питання, наприклад, платити на побаченнях.

– Чоловік повинен платити практично завжди. Але можуть бути якісь винятки, коли дівчина хоче зробити приємне, запросити кудись, це теж нормально. Але в моєму випадку таке навіть не обговорюється, плачу завжди я, – заявив Макацарія.

Дивись новий випуск 11 сезону шоу «Хто зверху?» з Іраклі Макацарія вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі