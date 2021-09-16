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Іван Люленов ледь не спалив гуртожиток

Іван Люленов ледь не спалив гуртожиток

Гуморист розказав, як поспіхом варив картоплю

Найкумедніші студентські історії, як правило, пов’язані з життям у гуртожитку. Рідко це життя буває комфортним та ситим, зате сповнене веселощами. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) гуморист Іван Люленов зізнався, як ледь не спалив студентський гуртожиток.

Іван Люленов ледь не спалив гуртожиток

– Кухня у нас була розташована в кінці коридору, а моя кімната – на початку, – розповідає Іван. – Якось я пішов готувати собі їсти. Поставив каструлю з картоплею на газ. І щоб не стояти над нею, повернувся у кімнату. В цей час збирав речі, бо мав їхати в Одесу.

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Гуморист так поспішав, що вибіг з гуртожитку і забув про їжу.

– Думаю, що моя картопля згоріла, – каже Іван. – Та добре, що хоч гуртожиток вцілів. З Одеси я повернувся через два тижні. На кухні все було чистим та неушкодженим. Але ні картоплі, ні своєї каструлі я більше не бачив. В гуртожитку завжди голодні студенти. Певно, хтось пригостився моєю вечерею, якщо, звісно, вона не перетворилась на вугілля (усміхається).

Дивіться сьогодні о 19:00 шоу «Хто зверху?» о 19:00 на Новому каналі.

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