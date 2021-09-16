Іван Люленов ледь не спалив гуртожиток

Гуморист розказав, як поспіхом варив картоплю

Найкумедніші студентські історії, як правило, пов’язані з життям у гуртожитку. Рідко це життя буває комфортним та ситим, зате сповнене веселощами. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) гуморист Іван Люленов зізнався, як ледь не спалив студентський гуртожиток.

– Кухня у нас була розташована в кінці коридору, а моя кімната – на початку, – розповідає Іван. – Якось я пішов готувати собі їсти. Поставив каструлю з картоплею на газ. І щоб не стояти над нею, повернувся у кімнату. В цей час збирав речі, бо мав їхати в Одесу.

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Гуморист так поспішав, що вибіг з гуртожитку і забув про їжу.

– Думаю, що моя картопля згоріла, – каже Іван. – Та добре, що хоч гуртожиток вцілів. З Одеси я повернувся через два тижні. На кухні все було чистим та неушкодженим. Але ні картоплі, ні своєї каструлі я більше не бачив. В гуртожитку завжди голодні студенти. Певно, хтось пригостився моєю вечерею, якщо, звісно, вона не перетворилась на вугілля (усміхається).

Дивіться сьогодні о 19:00 шоу «Хто зверху?» о 19:00 на Новому каналі.