Катерина Нікітіна – про чоловіків про запас

Зірка «Жіночого Кварталу» розповіла про стосунки з чоловіками за лаштунками шоу «Хто зверху?»

Популярна гумористична актриса Катерина Нікітіна зізналася, що в неї ніколи не було хлопця «про запас». На цю тему знаменитість вирішила поміркувати через бонусне запитання в шоу «Хто зверху?» (Новий канал). У випуску з Катериною Нікітіною чоловічу команду запитали: «Скільки відсотків жінок мають чоловіка «про запас»? Виявилося, що це зовсім маленький відсоток дівчат, і гумористка до їх числа не належить.

– Я думаю, що чоловік «про запас» – це як стара сумочка, яка тобі дуже подобається, але ти не можеш її всім показати, а викинути шкода! Носиш її лише на город, у магазин біля будинка, до подружки в гості! Подалі від чужих очей. У мене ніколи не було чоловіка «про запас», тому що і я намагаюся цілковито віддаватися лише одній людині. Хочу весь свій вільний час проводити з тим, кого кохаю! Не вважаю за потрібне витрачати безцінні хвилини на чужу людину. А якщо з’являється бажання відволіктися, то, швидше за все, людина, яка поруч із вами, просто не ваша! – поділилася актриса.

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Водночас Катерина Нікітіна зізналася, що в неї багато друзів-хлопців. Робота в гумористичному жанрі завжди передбачає велику кількість чоловіків навколо. За словами актриси, не всім вона байдужа.

– У мене дуже багато хлопців, для яких я просто подружка. Мій найкращий друг – чоловік. Усі говорять, що дружби між чоловіком і жінкою не буває, і хтось когось хоче, і це теж правда! Тому деякі друзі-хлопці іноді ревнують мене до моїх бойфрендів. А хлопець, звісно, теж ревнує до моїх друзів. Але це здорові ревнощі, я вважаю, що це нормально, – розповіла Катерина.

Дивіться новий випуск шоу «Хто зверху?» з Катериною Нікітіною вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі