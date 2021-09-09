Юрій Ткач поділився секретом сімейного щастя

Актор розповів, як їм з дружиною вдається підтримувати ідилію у стосунках

Відомий український комік Юрій Ткач часто ділиться сімейними фото. Здається, з дружиною Вікторією він нерозлучний. Навіть на зйомки «Хто зверху?» Новий канал їх запросив парою, щоб подивитися, чи зможе чоловік конкурувати з дружиною. За лаштунками шоу Юрій Ткач поділився секретом ідеальних стосунків.

– Мій секрет сімейного щастя простий – побільше працювати, аби вдень не бачитися, – сміється комік. – Увечері дуже скучити одне за одним і з радістю зустрітися. А потім зранку знову піти на роботу… І так проходять хвилини, години, дні та роки.

«Він зупиняє зйомку і проводить виховну роботу»: Леся Нікітюк – про Сергія Притулу

Будуть подружками: Лесі Нікітюк написала сама Кім Кардаш’ян

Жарти жартами, але ця ідеальна парочка практично ніколи не свариться.

– Дружина дуже лояльна, вона мене не пиляє і дуже рідко сварить, – зізнався Юрій Ткач. – Виняток може зробити, якщо я задовбую її запитаннями. Для мене дуже важливо зважувати все, коли я хочу щось робити. Можу вагатися, робити чи не робити щось. Хочеться мати чіткий план, і коли я його не маю, мучу дружину запитаннями, аби вона підказала.

Чи допоможе парі сімейна ідилія грати одне проти одного у «Хто зверху?» і не розсваритися – дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.