Як Jerry Heil тримає свій прес у тонусі

Співачка розказала, що займається пранаямою та наулі

Співачка Jerry Heil – володарка стрункої фігури та сталевого пресу. За таким результатом стоять довгі тренування в залі, правильне харчування та дихальні вправи. Які саме, дівчина розказала за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал).

– Я іноді займаюся йогою та пранаямою, – каже співачка. – А ще мені подобається періодично робити наулі. Це розминка живота, коли він крутиться по колу. Спочатку в бік видуваю, потім вперед, потім в другий бік і в себе. Коли виконуєш це у швидкому темпі, складається враження, що живіть робить кругові оберти. Вправа корисна для внутрішніх органів. Після неї класно сходять набряки. Взагалі, мені до вподоби східна культура та усі їхні практики. Бачу, як позитивно це впливає на моє здоров’я.

Співачка NK розповіла, навіщо тато давав їй на гастролі цеглину, вішаки та сімейні труси

Леся Нікітюк офіційно заявила, що кохає Сергія Притулу. Шокуючі подробиці

Щодо харчування, то в раціоні Jerry Heil зовсім немає перекусів.

– Я їм двічі на день, – зізнається співачка. – Снідаю кокосовим або соєвим молоком і йогуртом. Другий прийом їжі – ситніший. Щось супербілкове з нутом або салат. І, звісно, горнятко кави, як плюшечка (усміхається).

Дивіться шоу «Хто зверху?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі