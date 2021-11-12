Солістка гурту KAZKA – про мейкап на пляжі

Артистка розповіла, що думає про дівчат, які фарбуються, коли йдуть засмагати

Зірки світового шоу-бізнесу завжди з’являються перед камерами при повному параді. Навряд чи ти колись бачила Бейонсе чи Тіну Кароль без мейка на сцені чи врученні престижної нагороди. На таких важливих подіях макіяж – це маст. Але деякі дівчата не обходяться без нього навіть на пляжі. Як виявилося під час шоу «Хто зверху?» (Новий канал), при повному мейкапі на пляж ходять 25% жінок.

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Під час відповіді на бонусне запитання чоловіча команда припустила, що таких дівчат аж 40%. Така заява чоловіків дуже не сподобалася солістці гурту KAZKA Олександрі Зарицькій. За лаштунками проекту співачка розповіла про своє ставлення до мейка на пляжі.

– Ще коли була в школі, то могла вийти на пляж нафарбована. Та насправді, коли ти йдеш на сонце, найголовніше – догляд за шкірою. Я лише нещодавно дізналася, що важливо, аби spf був не менше ніж 50. Треба на всю мордяку рясно мазати spf, усюди, куди потрапляє сонце. На пляжі доглядати за шкірою – це маст, бо там брудний пісок, активне сонце, солона вода. Від усього цього потрібно захищатися. Словом, косметику з собою треба брати, але не декоративну, а доглядову, – пояснила Олександра Зарицька.

Дивіться 11 сезон шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі