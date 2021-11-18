Популярний український гурт заспівав про Сергія Притулу

Під час шоу «Хто зверху?» виявилося, що ведучого згадали у треку

Часто відомим людям присвячують вірші, пости в Instagram, набивають тату з їхніми зображеннями чи цитатами А от ведучому Нового каналу Сергію Притулі, вважай, присвятили пісню, а точніше, рядки в пісні.

Як з’ясувалося у раунді «Правда чи брехня» на шоу «Хто зверху?», український гурт [о́] згадав новоканальця у своєму треку. «Нехай буде настрій наш шикарний, як Сергій Притула», – співається у синглі «Києве мій».

– З Сергієм ми познайомилися на відборі на «Євробачення-2020», – поділилася учасниця гурту [о́] Ольга Чернишова. – Він підійшов до мене й одразу ж сказав, що йому дуже сподобалася наша пісня, і він радий, що саме ми відкриваємо шоу на такій позитивній ноті. Звісно, було приємно, але це не єдина причина згадки його в пісні. Мені завжди подобалось, як Сергій веде Нацвідбір на «Євробачення». Його делікатність, легкість, гумор… Видно, що він добра людина. Ну, і очевидно, що Сергій привабливий і харизматичний чоловік, ще й хороший сім’янин. Часом дивлюся його YouTube-канал, і багато які думки поділяю. Тому просто вирішила передати привіт-комплімент у пісні. На мою думку, це невинно й мило, від душі, без всякого! Сергію, ви – шикарний.

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Коли трек вийшов, гурт [о́] вирішив не надсилати пісню «Києві мій» Сергію Притулі. Але ведучий сам побачив кліп на неї на YouTube і залишив смайлик у коментарях.

– Я дуже дякую гурту [о́], які написали цю чудову пісню «Києве мій» і згадали там про мене незлим тихим словом. Це було надзвичайно приємно, ви мене дуже розчулили. Успіхів! Спасибі величезне, – поділився Сергій Притула.

Дивися новий випуск 11 сезону шоу «Хто зверху?» вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі