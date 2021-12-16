Григорій Решетнік – про партнерські пологи

Зірка закликав майбутніх татусів бути присутніми під час народження своїх дітей

«Скільки відсотків чоловіків свідомо вирішували йти з дружиною на партнерські пологи?» Таке запитання поставили жіночій команді на шоу «Хто зверху?» (Новий канал). Як показали результати опитування, таких лише 37%. А в чоловічій команді серед них не лише капітан Сергій Притула, а й телеведучий Григорій Решетнік. Разом із дружиною Христиною він виховує трьох синів – Івана, Дмитра та Олександра. І під час народження усіх своїх хлопців він був присутній.

– Це було обопільне рішення. Хоча я вважаю, що в цьому питанні ініціатива має йти з боку жінки. Моя Христинка сказала, що вона хоче, щоб я був поруч. Усім чоловікам раджу бути присутніми, адже коли дитинку спершу дають тобі, це незабутні відчуття. Ти просто зі сльозами на очах зустрічаєш своє маля. Зізнаюся, що емоційно до пологів неможливо підготуватися. Тому я розумію тих чоловіків, які втрачають свідомість, яких виносять з пологової палати, бо це справді дуже відповідально для татусів, – поділився ведучий.

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Григорій Решетнік вважає, що спільні пологи об’єднують пару та родину загалом, викликають у партнерів ще більшу повагу одне до одного. А тому він закликає чоловіків зважуватися на них.

– Є дуже багато вигадок, стереотипів (від тих людей, які, мабуть, ще не мають дітей або лише планують народжувати) про те, що зникне сексуальне бажання та інше. Але враховуючи кількість моїх дітей, можу сміливо сказати, що нічого не зникає. Я вважаю, що чоловік здатен народити дитину, ми не змогли б витерпіти такого болю, пережити таких емоцій, у нас би розірвався мозок від усього, що відбувається. Тому якщо дозволяє емоційний стан, а майбутня мама хоче, то раджу партнерські пологи, щоб підтримати дружину, – сказав Решетнік.

Дивися новий випуск 11 сезону шоу «Хто зверху?» з Григорієм Решетніком уже сьогодні о 19:00 на Новому каналі