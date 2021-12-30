Пелюстки троянд, кульки та ювелірка: Сергій Бабкін — про романтичні сюрпризи для дружини
Сергій та Сніжана Бабкіни — одна з найзворушливіших пар українського шоу-бізнесу. Вони не розлучаються ні на хвилину – разом працюють, подорожують, виховують трьох дітей. Але навіть у повсякденній рутині музикант знаходить місце для сюрпризів.
— Ми зі Сніжаною — одна людина, ми цілком відверті та нам нема чого приховувати один від одного. Але я люблю робити сюрпризи. Наприклад, на день народження або 8 Березня йду вранці на ринок і купую дуже багато пелюсток троянд, приїжджаю додому, поки всі сплять, і тихо-тихо всі ці пелюстки розкидаю по всьому будинку. І, звичайно ж, особливо багато їх у спальні – її я засипаю повністю, – зізнався Сергій Бабкін під час зйомок шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. — Ще можу прикрасити кімнату повітряними кульками, принести квіти та покласти якусь ювелірну штукенцію на тумбочку. Щоб Сніжана прокинулася і подумала: «Аааааа!»
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Навіть повсякденні справи Бабкіни перетворюють на свято, адже у звичайних речах можна знайти романтику.
— Романтичні побачення у нас відбуваються щовечора, наприклад, коли ми покладемо дітей спати, спускаємося на кухню та сідаємо на годинку поговорити, подивитися Instagram, обговорити якусь нову ідею — ось такі у нас побачення, — зазначив музикант. — Навіть приїзд до Києва для нас — романтична подорож. Завжди!
Чи вдалося Сергію Бабкіну разом із чоловічою командою Сергія Притули перемогти жіночу збірну Лесю Нікітюк, дізнаєтеся вже цього четверга, 30 грудня, о 19:00 у шоу «Хто зверху?». Новорічний спецвипуск – 31 грудня о 19:00 на Новому каналі!