Ведучому Нового каналу подарували картоплю

Кирило Макашов розказав, як він організував романтичний подарунок одногрупницям

В очікуванні свят усі мають неабиякий клопіт із подарунками рідним, друзям та колегам по роботі. Кожен хвилюється, щоб презент не лише сподобався, був корисним, а й подарував приємні емоції. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) ведучий тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» Кирил Макашов розказав, як у студентські роки організував романтичний подарунок одногрупницям.

– На третьому курсі дівчата влаштували для хлопців моєї групи подарунок «ні про що», – з усмішкою розповідає ведучий. – Накупили в магазині якусь картоплю та приготували. Ми поїли її перед парою, і все. Тоді я запропонував одногрупникам: «Пацани, нам треба зробити так, щоб дівчатам стало соромно за такий сюрприз».

Хлопці вирішили присоромити дівчат креативно.

– Ми взяли ключ від однієї аудиторії, – каже Кирило. – Накупили свічок, кульок, шампанського та тортиків. Свічки та кульки розподілили по всьому приміщенню. Посередині поставили стіл із ласощами. Зачинили двері. Дівчат в аудиторію заводили по одній, із зав’язаними очима.

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Кожна сідала на стілець та розказувала, за що любить одногрупників.

– Так ми провели виховну роботу, – з усмішкою розповідає ведучий. – Це спрацювало,і їм справді стало соромно. Наступного року дівчата підготувалися краще – подарували нам з хлопцями похід у лазню.

Дивіться шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі