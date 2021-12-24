Позитив зізнався, чи збирається знайомитися з дівчатами у спеціальних додатках

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) артист розповів про своє ставлення до знайомств у мережі

Ні для кого не секрет, що учасник популярного гурту MOZGI Позитив нещодавно розлучився зі своєю дружиною Анею Завгородньою, з якою вони були разом ще з підліткового віку. Зараз багатьох цікавить, як зірка збирається облаштовувати своє особисте життя надалі. І хоча подробицями Позитив особливо ділитися не хоче, за лаштунками шоу «Хто зверху?» таки зважився обговорити свою стратегію на любовному фронті.

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Як виявилося, Позитив не планує знайомитися в мережі та через спеціальні додатки для знайомств (так, дівчатка, це дуже сумно).

– У мене є багато знайомих, які влаштували сімейне життя, навіть вже народили дітей і живуть собі весело та добре після знайомства всоціальних мережах чи вдодатках. Таособисто я не зовсім вірю у такі штуки як Тіндер. А все тому, що це перший крок до сліпого побачення. Мені важко зрозуміти, як це взагалі. З усіма дівчатами, з якими я колись зустрічався, знайомився через спільних знайомих. Не знаю, як можна просто так зав’язати стосунки з людиною, лишесказавши: «Привіт. Як справи?»Це дуже складно для мене. Хоча якщо багатьомдопомагає, то я за такіречі. Сам ніколи не знайомився в додатках і в інтернеті, і, напевно, йнадалі не піду на це. Зараз мені важко комусь довіритись, особливо у статусі відомого артиста, – відкрився Позитив.

Дивіться нові випуски шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі