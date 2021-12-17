Як Сергій Притула обирає новорічні подарунки дітям

А ще ведучий Нового каналу згадав, що сам знаходив під подушкою чи ялинкою

Набирає обертів передноворічна метушня з вибором подарунків. У цей час обов’язково згадуються миттєвості з дитинства. Ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився, які подарунки отримував він.

– У мене було пострадянське дитинство. Різноманіттям подарунків воно точно не тішило, – розповідає телеведучий. – Радістю було вже знайти під подушкою зимові рукавички, цукерки і мандарини. Чи під ялинкою – теплі шкарпетки, шапку, олівці, фломастери. Гаджет, приміром, гри «Ну, постривай!», де вовк ловив яйця, точно був не на Новий рік чи День святого Миколая. Це суттєвий подарунок на День народження. І, бажано, красиву дату. Наприклад, 10 років.

«Ми не змогли б витерпіти такого болю»: Григорій Решетнік – про партнерські пологи

«Борщ приготую сама»: вечерю з Лесею Нікітюк купили за півмільйона гривень

Вибираючи подарунки для власних дітей, Сергій пам’ятає про особливий лайфхак.

– Якщо в дитини є мобільний телефон, можна до нього подарувати бездротові навушники чи додатковий чохол. Або коли я знаю, що донька любить єдинорогів, то це й подарую. Приємно спостерігати максимально бурхливі емоції, як вона зранку прокидається і дістає його з-під подушки. Це не обов’язково коштовні речі. Головне, щоб вони відповідали запитам та інтересам дитини тут і зараз! Коли син був фанатом Ironman, то я подарував футболку з цим персонажем. Що може бути крутіше?

Лист до святого Миколая зараз пише лише середня донечка Притули – чотирирічна Соломія.

– Син уже в тому віці, що зрозумів правила гри, – сміється Сергій Притула. – Стефанія ще зовсім маленька. А з Солею ми обов’язково будемо писати листа. Вона вже робить перші успіхи в письмі. Іноді літера «р» дужкою не в той бік, але донечка старається. Головне, що їй подобається. Тож думаю, що вона «накарлючить» лист зі своїми побажаннями.

Розважальні шоу Нового каналу з Сергієм Притулою дивіться щосереди («Діти проти зірок») та щочетверга («Хто зверху?) о 19:00 в ефірі телеканалу!