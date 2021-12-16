Леся Нікітюк зробить новорічний подарунок стартаперам

Ведуча шоу «Хто зверху?» та реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) підтримає малий український бізнес

Передноворічний період – чарівний час. Чудеса буквально витають у повітрі, і кожен прагне здійснити якомога більше добрих справ. Ось і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зробить новорічний подарунок блогерам-бізнесменам.

— Я хочу допомогти всім молодим стартаперам, які мають вInstagram власну справу та підписані на мене. Як ніхто інший знаю, що зараз доволі складно розвивати свій бізнес та заробляти гроші! Тому розповім про це і зроблю розпаковку продукту всебе на сторінці абсолютно безкоштовно! –сказала Леся. — Із задоволенням і від щирого серця повідаю про ваш бізнес мільйонам! Сподіваюся на серйозне ставленнятаякісний продукт. І щоб там без дурниць!

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Щоб взяти участь в акції, необхідно:

Надіслати заявку в директ Instagram-акаунту @samashila.store. Зазначте інформацію про свій бренд і продукт, який хочете відправити. Надіслати посилку на відділення Нової пошти, яке вкаже менеджер.

Зробити це потрібно з 16 до 25 грудня.

Дивіться нові випуски 11-го сезону шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі. Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» – навесні 2022 року