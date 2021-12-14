Український блогер-мільйонник взяв інтерв’ю у Вілла Сміта

На шоу Нового каналу «Хто зверху?» ЯнГо розповів, як поспілкувався з голлівудською зіркою та ще й зняв з ним TikTok

Якщо ви перестали вірити у новорічні дива, то ось вам доказ, що вони існують! Український блогер-мільйонник Ян Гордієнко (ЯнГо) якось саме у різдвяні дні отримав пропозицію, яка спочатку його злякала, а потім подарувала знайомство з зіркою світового кінематографу.

– Сталося це під час Новорічних свят, – розповідає ЯнГо у розважальному шоу «Хто зверху?», яке показує Новий канал. – Прокинувся я після однієї зі святкових ночей. Стан не дуже хороший, чесно кажучи. Як раптом мені телефонують і пропонують полетіти взяти інтерв’ю у Вілла Сміта. Я був шокований, тож півдня вагався, думав і… відмовився. Склалося відчуття, що я до цього не готовий. Де Вілл Сміт, а де ЯнГо? Цього ж дня випадково зустрівся з другом, якому розповів цю історію. А він мені: «Ти ідіот?» Я зрозумів тоді, який шанс втрачаю. Все ж погодився на пропозицію. Наступного дня полетів і взяв у Вілла Сміта інтерв’ю. Це була прем’єра фільму «Погані хлопці», робили інтернет-промо. Там були лише кіношні журналісти і я. Це мені допомогло, до речі, бо вони всі дуже серйозні, а я на молодіжному й легкому настрої поставив Віллу безліч запитань. Записав інтерв’ю на 12 хвилин, потис йому руку. І навіть зняв TikTok та зробив фото, незважаючи на суворі правила.

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Повний випуск ігрового шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі випуски проекту вмикайте щочетверга о 19:00 в ефірі телеканалу!