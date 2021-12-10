Чому Надія Мейхер не відпочиває в Україні?

Під час зйомок шоу «Хто зверху?» (Новий канал) співачка розповіла, чому вже багато років не проводила відпустку на українських курортах

Зустріти українських зірок на відпочинку — звичайна справа, особливо якщо кордони інших країн закриті. Та одну з них ви точно ніколи не застанете на українських курортах. Це Надія Мейхер – співачка, актриса та колишня учасниця гурту «ВІА Гра».

Цього літа Надія разом із дітьми відпочивала у мами в Італії — туди Галина Грановська десятки років тому поїхала на заробітки, а згодом залишилася жити. Чому артистка почувається там значно комфортніше, вона розповіла під час зйомок 11 сезону шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

— Не дуже люблю відпочивати в пострадянському просторі, бо там мене всі знають. Не те щоб це дуже бентежило. У повсякденному житті я нормально ставлюся до цього, але коли в мене відпочинок, не хочеться, щоб підходили і просили сфотографуватися… — пояснила Надія. – За кордоном значно простіше. Там теж, звісно, є люди з пострадянського простору, які мене впізнають, але їх значно менше.

«Це від душі»: Популярний український гурт заспівав про Сергія Притулу

«У мене була панічна атака»: Віку Маремуху обікрали напередодні дня народження

Востаннє Надія відпочивала в українських Карпатах майже 10 років тому. І хоча загалом їй дуже сподобалася природа, бажання залишатися невпізнаною переважує.

Дивіться 11 сезон розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі! У свіжому випуску жіноча команда Лесі Нікітюк — Дар’я Петрожицька, Надія Мейхер та Аліна Гордієнко — боротиметься за перемогу з чоловічою командою Сергія Притули, до якої увійшли Влад Куран, Ельдар Кабіров та Олег Собчук.