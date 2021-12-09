Дар'я Петрожицька потрапила в ДТП у Єгипті

Актриса серіалу «Дрімтім», який знімає Новий канал, зізналася, чому не наважується займатися екстремальними видами спорту

2021 рік розпочався в Дар’ї Петрожицької дуже продуктивно — вона злітала на відпочинок до Єгипту, де познайомилася зі своїм нинішнім бойфрендом Олексієм. Але не лише романтика була в цей період у житті дівчини.

— Цієї зими я була в Шарм-ель-Шейху. Там ми поїхали на сафарі… та потрапили у ДТП! – розповіла Дар’я Петрожицька під час зйомок шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. – Все обійшлося. На щастя, ми легко відбулися – у сестри та мого друга були синці, а я просто злякалася. Не за себе, за близьких.

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Незважаючи на те, що історія закінчилася хепі-ендом, повторювати досвід з екстремальними видами спорту акторка досі не наважується.

— Після того, що сталося, не горю бажанням займатися екстримом. Думаю: «Дашо, краще не лізь. Іди катайся на роликах. І то обережно», — посміялася дівчина.

Під час зйомок Дар’я поділилася ще одним одкровенням — виявилося, що якось вона… лизала собаку! Чому і за яких обставин це сталося, дізнаєтесь у свіжому випуску 11 сезону розважального шоу «Хто зверху?» на Новому каналі!