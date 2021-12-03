Що робити, щоб ваш обліковий запис не вкрали? Дієва порада від Олени-Крістіни Лебідь

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) ведуча проекту «Аферисти в сітях» розповіла про головну помилку, яку роблять користувачі соцмереж

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Від аферистів не застрахований ніхто. Але, як то кажуть, попереджений, значить, озброєний! Під час зйомок розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла про головні «маячки» інтернет-афери зі зламування акаунту в соцмережах.

– Найголовніша порада – не переходьте за дивними посиланнями! – каже Лебідь. – Завдання аферистів – надіслати вам посилання в директ, на яке вам точно захочеться перейти. Наприклад: «Слухай, я зняв тебе у спортзалі. Ти там таке робиш!» Або: «Прикинь, вчора бачив тебе на зупинці, сфоткав, так круто вийшло». І що ви? Правильно! Натискаєте на посилання і потрапляєте на гачок. Вони вигадують що завгодно, маніпулюючи людиною, щоб вона клікнула. А за посиланням – програма, яка «краде» ваш обліковий запис. Або ще цікавіше: «Ви виграли у нашому конкурсі кросівки. Перейдіть за посиланням, введіть дані свого Instagram, щоб ми переконалися, що ви реальна людина, а не бот». І далі – за тією ж схемою. Не дивуйтесь! Якщо думаєте, що на таке не ведуться, то помиляєтеся. Люди зроблять усе, бо хочуть нові кросівки.

Повний випуск ігрового шоу «Хто зверху?» з Оленою-Крістіною Лебідь, Анею Трінчер, Іриною Федишин, Славою Дьоміним, Володимиром Остапчуком та Володимиром Черняком дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу! А свіжі випуски вмикайте в ефірі телеканалу щочетверга о 19:00!