Аня Трінчер – про традиції з нареченим

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) співачка розповіла про стосунки зі своїм нареченим

Нещодавно стало відомо про заручини відомих українських блогерів Ані Трінчер та Олександра Волошина. Хлопець освідчився дівчині, і це відео облетіло всі соцмережі. За лаштунками розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» (Новий канал) співачка, блогерка та актриса Аня Трінчер розповіла, які традиції є у них із Сашком.

– Наша головна традиція – це сніданок, – ділиться дівчина. – Навіть якщо в мене зйомки о 9-10 ранку, намагаємося встати о сьомій, щоб гарно поснідати. Для нас це справді важливо. І ми не сидимо в телефонах, не вирішуємо якісь питання, а присвячуємо момент одне одному, спілкуємося, жартуємо, щось вигадуємо.

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А ще закохані разом навчаються самодисципліни:

– Ми завжди прописуємо речі, які нам необхідно робити щодня, – каже дівчина. – Умовно кажучи, прокидатися рано-вранці, лягати раніше опівночі. І за місяць-два ці правила входять у наше життя. Сашко більш дисциплінований. Він постійно стягує мене з ліжка, змушує прокидатися або займатися спортом, а я можу скиглити, що хочу прожити свою молодість нормально (сміється). Він молодець, може встояти перед спокусою полежати в ліжечку та довше поспати. Мені це дається складніше.

П’ятнадцятий випуск ігрового шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» дивіться вже сьогодні, 2 грудня, о 19:00 на Новому каналі!