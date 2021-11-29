Леся Нікітюк розповіла, про які покупки шкодує

Останнім часом ведуча Нового каналу підходить до шопінгу більш усвідомлено. А раніше здійснювала імпульсивні покупки, про які шкодує

Піти в магазин за хлібом, а повернутися з п’ятьма пакетами одягу – знайома ситуація? Напевно, таке хоч раз траплялося в житті кожного. Не виняток у цьому і ведуча шоу «Хто зверху?» і реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі Лесі Нікітюк.

– Звісно, в мене були витрати, про які я шкодувала. Переважно на одяг, який потім вдягла лише раз або не вдягла взагалі. Знаєте, емоційна покупка речей, які потім довго висять у шафі без діла, – зізналася Леся в інтерв’ю журналу «Добрые советы». – Зараз, коли вибираю одяг, спочатку фотографую себе в ньому на телефон, щоб поглянути ніби з боку, або раджуся зі стилістом. І лише потім купую.

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Хоча в житті Лесі й були імпульсивні покупки, до грошей вона ставиться з розумом і постійно піклується про заощадження.

– Я дуже багато працюю і не завжди встигаю витрачати гроші. Коли заробляю певну суму, ділю її на вісім купок: дві-три намагаюся відразу відкласти, залишається п’ять – вони йдуть на всі потреби. Ними я оплачую комуналку, їжу, одяг, косметику, бензин, подарунки, допомагаю батькам і таке інше, – розповіла ведуча Нового каналу.

Дивіться 11-й сезон розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі!