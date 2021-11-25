Женя Галич займався сексом під час прямого ефіру на радіо
Фронтмен гурту O.Torvald поділився спогадами про бурхливе минуле під час зйомок розважального шоу Нового каналу
Зараз фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич — зразковий сім’янин. Він люблячий чоловік та батько двох дітей. Але так було не завжди — деякі історії з юності музиканта можуть змусити почервоніти навіть найрозкутіших. Наприклад, якось Женя займався сексом просто під час ефіру на радіо. Про це рокер розповів у конкурсі «Правда чи брехня» в 11 сезоні шоу «Хто зверху?», яке щочетверга показує Новий канал.
— Колись я працював на радіостанції, навіть не на одній, і не в одному місті. І ось якось у Полтаві (рідне місто музиканта, — прим. ред.) у нас був керівник, а в нього – донька. Так сталося, що ми почали зустрічатися. Коли в мене були нічні зміни, вона теж приходила на радіостанцію. Під час таких візитів у мене траплявся секс, і я паралельно говорив у мікрофон у прямому ефірі, — розповів Женя Галич.
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Дивіться 11 сезон розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі!