Популярная украинская группа спела о Сергее Притуле

Во время шоу «Хто зверху?» выяснилось, что ведущего упомянули в треке

Часто известным людям посвящают стихи, посты в Instagram, набивают тату с их изображениями или цитатами. А вот ведущему Нового канала Сергею Притуле, считай, посвятили песню, а точнее, строчки в песне.

Как выяснилось в раунде «Правда или ложь» на шоу «Хто зверху?», украинская группа [о́] упомянула новоканальца в своем треке. «Нехай буде настрій наш шикарний, як Сергій Притула», – поется в сингле «Києве мій».

– С Сергеем мы познакомились на отборе на «Евровидение-2020», – поделилась участница группы Ольга Чернышева. – Он подошел ко мне и сразу сказал, что ему очень понравилась наша песня, и он рад, что именно мы открываем шоу на такой положительной ноте. Конечно, было приятно, но это не единственная причина упоминания его в песне. Мне всегда нравилось, как Сергей ведет Нацотбор на «Евровидение». Его деликатность, легкость, юмор… Видно, что он хороший человек. Ну, и очевидно, что Сергей привлекательный и харизматичный мужчина, еще и хороший семьянин. Иногда смотрю его YouTube-канал, и многие мысли разделяю. Поэтому просто решила передать привет-комплимент в песне. По-моему, это невинно и мило, от души, без всякого! Сергей, вы – шикарный.

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Когда трек вышел, группа решила не присылать песню «Києве мій» Сергею Притуле. Но ведущий сам увидел клип на нее на YouTube и оставил смайлик в комментариях.

– Я дуже дякую гурту [о́], які написали цю чудову пісню «Києве мій» і згадали там про мене незлим тихим словом. Це було надзвичайно приємно, ви мене дуже розчулили. Успіхів! Спасибі величезне, – поделился Сергей Притула.

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