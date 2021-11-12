Солистка группы KAZKA – о мейкапе на пляже

Артистка рассказала, что думает о девушках, которые красятся, когда идут загорать

Звезды мирового шоу-бизнеса всегда предстают перед камерами при полном параде. Вряд ли ты когда-нибудь видела Бейонсе или Тину Кароль без мейка на сцене или вручении престижной награды. На таких важных событиях макияж – это маст. Но некоторые девушки не обходятся без него даже на пляже. Как оказалось во время шоу «Хто зверху?» (Новый канал), при полном мейкапе на пляж ходят 25% женщин.

«Я особо не рассматриваю, чтобы это был человек-артист»: Jerry Heil – о своем бойфренде

Живот ходит по кругу: как Jerry Heil держит свой пресс в тонусе

При ответе на бонусный вопрос мужская команда предположила, что таких девушек целых 40%. Такое заявление мужчин очень не понравилось солистке группы KAZKA Александре Зарицкой. За кулисами проекта певица рассказала о своем отношении к мейку на пляже.

– Еще когда была в школе, то могла выйти на пляж накрашенной. Но на самом деле, когда ты идешь на солнце, самое главное – уход за кожей. Я только недавно узнала, что важно, чтобы spf был не менее 50. Надо на всю морду обильно мазать spf, везде, куда попадает солнце. На пляже ухаживать за кожей – это маст, потому что там грязный песок, активное солнце, соленая вода. От всего этого нужно защищаться. В общем, косметику с собой нужно брать, но не декоративную, а уходовую, – объяснила Александра Зарицкая.

Смотрите 11 сезон шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале