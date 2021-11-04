Как Jerry Heil держит свой пресс в тонусе

Певица рассказала, что занимается пранаямой и наули

Певица Jerry Heil – обладательница стройной фигуры и стального пресса. За таким результатом стоят долгие тренировки в зале, правильное питание и дыхательные упражнения. Какие именно, девушка рассказала за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

– Я иногда занимаюсь йогой и пранаямой, – говорит певица. – А еще мне нравится периодически делать наули. Это разминка живота, когда он ходит по кругу. Сначала в одну сторону выдуваю, потом вперед, потом в другую сторону и в себя. Когда выполняешь это в быстром темпе, создается впечатление, что живите делает круговые обороты. Упражнение полезно для внутренних органов. После него классно сходят отеки. Вообще, мне нравится восточная культура и все их практики. Вижу, как это положительно влияет на мое здоровье.

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Что касается питания, то в рационе Jerry Heil совсем нет перекусов.

– Я ем дважды в день, – признается певица. – Завтракаю кокосовым или соевым молоком и йогуртом. Второй прием пищи – более сытный. Что-то супербелковое с нутом или салатом. И, конечно, чашка кофе, как плюшечка (улыбается).

Смотрите шоу «Хто зверху?» сегодня в 19:00 на Новом канале