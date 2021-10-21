Настя Каменских рассказала, зачем отец давал ей на гастроли кирпич, вешалки и семейные трусы

О розыгрышах папы и мужа она рассказала во время съемок шоу Нового канала «Хто зверху?»

Соцсети звезд украинского шоубиза ПТП и NK разрываются от трендовых видео, фото и комментариев фанатов под этим контентом. Каждый день пара делает шутливые, творческие или романтические публикации. Кроме «свеженького» в Instagram и TikTok для фанатов, влюбленные ежедневно устраивают неожиданности друг для друга.

– У меня просто невероятный муж! Он чуть ли не каждый делает мне сюрпризы, – делится певица. – А каждый день просит выйти за него замуж! (улыбается).

Леся Никитюк официально заявила, что любит Сергея Притулу. Шокирующие подробности

«Он останавливает съемку и проводит воспитательную работу»: Леся Никитюк – о Сергее Притуле

Любит NK также шутки и розыгрыши от мужа. Аргументирует это тем, что тот делает вещи, похожие на те, которые делал когда-то ее отец.

– У моего отца было очень классное чувство юмора. Многие моменты помню, – рассказала Настя за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал). – Вот, например, когда падал первый снег, он брал его на улице в горсти и приносил мне. Бывает, сплю, а папа снег мне кладет под одеяло. Или, например, брал холодную железную бутылку, отвлекал: «Ой, смотри, а что там!» Я отворачивалась, а он прикладывал ее к ноге. И самое смешное, что делал папа: когда-то мы ездили с группой на долговременные гастроли. Бывало, по месяцу-полтора ни были дома, поэтому брали большие чемоданы. И вот как-то, приехав на локацию куда-то далеко-далеко, открываю багаж и вижу там три железные вешалки, кирпич и папины семейные трусы. Я позвонила и спросила отца, зачем он это положил. А тот объяснил: «Кирпич, если нужно будет защититься. Вешалки – для концертной одежды. А семейные трусы, чтобы ты не скучала по семье». Так папа меня разыгрывал.

Смотрите свежий выпуск развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» сегодня в 19:00 на Новом канале! Там в шутливой игровой борьбе встретятся: певица NK, блогер и дизайнер Аня Андрейчук, актриса Ира Гатун, хореограф Женя Кот, импровизатор Вова Шумко и актер Гарик Бирча.