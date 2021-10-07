Леся Никитюк официально заявила, что любит Сергея Притулу

Прямо во время эфира шоу «Хто зверху?» звезда призналась, что питает чувства к своему коллеге

Личная жизнь яркой ведущей Нового канала Леси Никитюк всегда оставалось настоящей тайной. О своих любовных делах девушка не говорит. Но недавно Леся все-таки официально заявила, что любит своего коллегу Сергея Притулу. Откровенное признание прозвучало во время одной из программ 11-го сезона шоу Нового канала.

– Сергей Дмитриевич, ты знаешь, я долго молчала о своих чувствах, мы так давно вместе работаем… Мое сердце просто разрывается на части… Когда я тебя вижу, у меня скачет давление… Я так долго молчала… Я тебя люблю, – почти со слезами на глазах призналась Леся Никитюк.

Ответ Сергея Притулы тоже был эмоциональным:

– Лесю, це дуже взаємно… Моє серце велике, і в ньому є місце і для тебе… Проте, Лесю, мені дуже шкода, що ти тягнула з цим так довго, і за час, поки ми з тобою разом (а я знав, що ти закохалася в мене з першого погляду), у мене з’явилося плюс двоє дітей, Лесю… Лесю, але я хочу, щоб ти знала, що ще нічого не втрачено… В мене є старший брат, – засмеявшись, ответил Сергій Притула.

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Не пропусти тот самый момент признания в чувствах в новом выпуске 11 сезона шоу «Хто зверху?» уже сегодня в 19:00 на Новом канале