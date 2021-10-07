Новый каналХто зверху?Новости

Леся Никитюк официально заявила, что любит Сергея Притулу. Шокирующие подробности

Леся Никитюк официально заявила, что любит Сергея Притулу

Прямо во время эфира шоу «Хто зверху?» звезда призналась, что питает чувства к своему коллеге

Личная жизнь яркой ведущей Нового канала Леси Никитюк всегда оставалось настоящей тайной. О своих любовных делах девушка не говорит. Но недавно Леся все-таки официально заявила, что любит своего коллегу Сергея Притулу. Откровенное признание прозвучало во время одной из программ 11-го сезона шоу Нового канала.

Леся Никитюк официально заявила, что любит Сергея Притулу

– Сергей Дмитриевич, ты знаешь, я долго молчала о своих чувствах, мы так давно вместе работаем… Мое сердце просто разрывается на части… Когда я тебя вижу, у меня скачет давление… Я так долго молчала… Я тебя люблю, – почти со слезами на глазах призналась Леся Никитюк.

Ответ Сергея Притулы тоже был эмоциональным:

Леся Никитюк официально заявила, что любит Сергея Притулу

– Лесю, це дуже взаємно… Моє серце велике, і в ньому є місце і для тебе… Проте, Лесю, мені дуже шкода, що ти тягнула з цим так довго, і за час, поки ми з тобою разом (а я знав, що ти закохалася в мене з першого погляду), у мене з’явилося плюс двоє дітей, Лесю… Лесю, але я хочу, щоб ти знала, що ще нічого не втрачено… В мене є старший брат, – засмеявшись, ответил Сергій Притула.

Хочешь, чтобы твои любимые ведущие Нового канала Сергей Притула и Леся Никитюк были вместе? Тогда присылай сердечко на номер… Шутим!

Не пропусти тот самый момент признания в чувствах в новом выпуске 11 сезона шоу «Хто зверху?» уже сегодня в 19:00 на Новом канале

новости Хто зверху