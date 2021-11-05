Jerry Heil – о своем бойфренде

За кулисами шоу «Хто зверху?» звезда описала, каким должен быть ее идеальный партнер

Личная жизнь украинской певицы Jerry Heil вызывает интерес со стороны ее фанатов и даже коллег по шоу-бизнесу. Всех интересует, кого Яна видит возле себя.

Как выяснилось во время съемок шоу «Хто зверху?» звезда не очень хотела бы встречаться со знаменитостью. И в этом Jerry Heil поддерживают 72% опрошенных, которым задали вопрос: «Сколько процентов женщин не хотели бы, чтобы их любимый стал популярным селебрити?»

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– Вообще неважно кто – селеба или не селеба. Важно, как говорил классик, чтобы человек был хороший. Да и кто определяет этот уровень звездности? Ведь парень может быть мегапопулярным в узких кругах, например. Но, честно говоря, я особо не рассматриваю, чтобы это был человек-артист. Мне кажется, что между артистами все же существует определенная легкая конкуренция, особенно если это одна ниша. Мне кажется, идеально – это когда партнер из смежной сферы, чтобы вам интересно было разговаривать, например, ІТ и музыка, музыка и режиссура. Чтобы вам было интересно друг друга слушать, или где даже вы могли бы быть полезны друг другу. Рядом с собой вижу мужчину уверенного, ставящего перед собой цели, для которого не существует слова «нет», и каждую ситуацию, которая перед ним предстает, он рассматривает как возможность для развития, – поделилась Jerry Heil.

Смотри 11 сезон шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале