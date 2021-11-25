Пластичний хірург роздивився обличчя експерта реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) та відповів, чи робила вона операцію на носі

Зовнішність fashion&celebrity-фотографині та експертки реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Соні Плакидюк не залишає байдужими багатьох. Частина людей захоплюється її яскравим образом, а частина шукає недоліки.

— Усі мене підозрюють у тому, що я зробила носа. Тому я попросила знайомого пластичного хірурга подивитися на мене та відповісти на популярне запитання: чи робила Соня Плакидюк ринопластику? Адже професіоналу завжди видно, створив ніс Боженька чи ні, — зазначила дівчина.

За вердиктом фотографиня звернулася до пластичного хірурга Олександра Карпинського, який розставив усі крапки над «i».

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— У Соні природний лобово-носовий кут і піраміда носа природна. А у зроблених носів вона дуже витончена. Також у Соні носогубний кут виглядає доволі природно. Тож ринопластики в неї не було, — відповів лікар.

До речі, у підлітковому віці Плакидюк свій ніс не любила. Парадоксально, але тепер його вважають ідеальним, якщо підозрюють, що таких не буває від природи!

У свіжому випуску розважального шоу «Хто зверху?» ви побачите, як Соня Плакидюк у команді з Лесею Нікітюк, Дашею Астаф’євою та Ілоною Гвоздьовою змагалися з чоловічою командою Сергія Притули — Костею Трембовецьким, Женею Галичем та Арамом Арзуманяном. Дивіться 11-й сезон «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі!