Леся Нікітюк — про несумлінних чоловіків

Ведуча Нового каналу відчуває людей і одразу розуміє, що людині від неї потрібно

Коли заробляєш великі суми, потрібно бути готовим до того, що знайдуться люди, які захочуть на тобі нажитися. Про це не з чуток знає ведуча шоу «Хто зверху?» та реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі Леся Нікітюк.

— Мені доводилося зустрічатись з альфонсами. З одним так точно. Але провертати свої схеми зі мною він чи то побоявся, чи то не наважився… До мене в принципі чоловіки підходять зі страхом (сміється). Потім я дізналася, що він — конкретний альфонс, який зустрічається з жінками за гроші. Шукає шикарного життя і готовий заради цього на все бути і з жінками, і з чоловіками, з ким завгодно. Але, дякувати Богу, мене це обійшло стороною, — розповіла Леся Нікітюк в інтерв’ю журналу «Добрые советы».

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Себе в образу дівчина не дасть — надто добре знається на людях. Крім того, вона має за плечима більш ніж 10-річний досвід роботи в шоу-бізнесі.

— Я дуже відчуваю людей, знаю, що кожній людині від мене треба. У мене добре розвинена інтуїція, є нюх та чуйка на людей, — додала ведуча Нового каналу.

Дивіться 11-й сезон розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі!