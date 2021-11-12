У який ресторан ніколи не повернеться Євген Клопотенко

Тарганами та волоссям у стравах кухаря не злякати

Офіціанти розцінюють прихід у ресторан кухаря Євгена Клопотенка, як ревізію. Починають метушитися та думати, як догодити. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Євген зізнався, в який ресторан він не повернеться, та які бонуси отримує за свої візити.

– Коли я приходжу в ресторани, то це вже подія для людей, – з усмішкою розповідає Євген. – Та мені завжди стає ніяково, коли замовляю дві страви, а приносять ще чотири пригощання. І сиджу сам, а мій стіл повністю заставлений їжею. Або ж хотів в одному закладі скуштувати десять страв, а в рахунку не було жодної.

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Ні тарган у салаті, ні волосся в супі та навіть вилита на брюки рідина ніколи не зупинить Євгена повернутись у цей ресторан.

– Це все випадковості, які треба вміти вирішувати, – каже кухар. – Я до такого ставлюся нормально. А от ніколи знову не прийду в ресторан, де «мертва» їжа. Коли байдужо поклали салат: «бери та їж».

Дивіться шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі, щоб ще більше дізнатися про життя вітчизняних зірок шоу-бізнесу.