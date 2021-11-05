Як відома акторка наважилася на побачення наосліп

Маруся Грицук розказала, як прийняла пропозицію незнайомця

Скільки романтики було за часів домашніх телефонів! Можна годинами теревенити з друзями та довго домовлятися, хто перший покладе слухавку. Акторка «Дизель Шоу» Маруся Грицук згадала, як колись прийняла пропозицію незнайомця, який зателефонував їй на домашній телефон.

– Я тоді навчалась у старших класах, – розповіла акторка за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал). – Коли прийшла додому, почула, як дзвонить телефон. У слухавці лунав незнайомий голос. Виявилося, що чоловік помилився номером, та ми все одно встигли розговоритися (усміхається).

Незнайомець мав кавказький акцент. Та бесіда виявилась цікавою та легкою.

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– Він зробив комплімент, що в мене дуже гарний голос, – розповіла Маруся Новому каналу. – І запропонував зустрітися. Це було запрошення на побачення.

Акторка довго думала, чи варто їй іти на зустріч.

– Мені було дуже цікаво, як виглядає приємний співрозмовник, – каже Маруся. – Я таки прийшла у зазначений час та місце. Побачила того симпатичного чоловіка і пройшла повз (усміхається). Зізнаюся, трохи злякалася.

Дивіться шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі