На що ніколи не шкодує грошей Леся Нікітюк

Ведуча Нового каналу зізналася, на що йде значна частина її заробітку

Приголомшливий вигляд Лесі Нікітюк у кадрі – заслуга не лише здорового харчування, зайнять у спортзалі, візажистів та стилістів. Але й доглядових процедур, на які ведуча Нового каналу грошей не шкодує.

– На beauty-процедури мені взагалі не шкода грошей. Спершу було важко собі їх дозволити психологічно – все недешево. Доводиться робити 2-3 чистки обличчя на місяць, тому що в мене по два перегрими за день, і дуже забиваються пори, – розповіла Леся Нікітюк в інтерв’ю журналу «Добрые советы». — Доводиться купувати у гримерку очисник повітря, додаткові засоби. Це непросто.

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Хоча на догляд за обличчям і тілом у дівчини йде велика сума, вона впевнена – це ще не межа.

— Коли я порахувала, скільки в мене на місяць йде на beauty-процедури, і скільки на них витрачає Дженніфер Лопес, то зрозуміла, що є до чого прагнути, — сміється ведуча Нового каналу.

Дивіться 11-й сезон розважального шоу «Хто зверху» щочетверга о 19:00 на Новому каналі! А вже навесні 2022 року відбудеться прем’єра нового реаліті «Пара на мільйон», яке Леся Нікітюк веде разом із Ромою Міщеряковим.