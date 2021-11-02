У Наталки Карпи за десять секунд до виступу порвалася сукня

Тоді співачка була на останніх місяцях вагітності

Часто артисти влаштовують собі концерти-«зеленки». Це заключні виступи великого туру з розіграшами та жартами. Але бувають і непередбачувані, форс-мажорні моменти на сцені. Хтось у таких випадках панікує й розцінює це як фіаско, а є виконавці, які називають такі ситуації «природною зеленкою» і сприймають з гумором.

– Я виступала майже до сьомого-восьмого місяця вагітності. І от мій крайній концерт перед декретом – грандіозна програма на півтори години з балетом і всім можливим розмахом, – згадує співачка Наталка Карпа за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал). – Мені пошили сукню, яка приховувала животик. Ззаду була така довга блискавка. І от, пам’ятаю, стою за сценою, роблю розминочку. Розумію, що вже вмикається intro. Йду на сцену й чую, як щось «хрусь»! Повністю розійшлась і впала сукня. Я лишаюсь у спідній білизні. Усвідомлюю, що до виходу на сцену залишилось від сили секунд десять. Стою майже гола й не знаю, що робити. Добре, що в той момент поруч зі мною стояла концертна директорка, моя сестричка, яка швидко зорієнтувалась. Взяла золотий блискучий плащ у балету, накинула на мене, якось зав’язала – і готово. Виходжу на сцену й розумію, що стався ще один форс-мажор: повністю перекрило дихання. Чому? Маючи на той момент розмір L, у цій паніці я влізла в XS. І от у цьому вбранні пропрацювала півтори години. І досі не розумію, як… Це була природна «зеленка», яку ніколи не забуду!

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