Як Сергій Притула перевіряє дружбу

Ведучий Нового каналу розповів про товаришів та ставлення до дружби між чоловіком і жінкою

Графік одного з головних обличь Нового каналу Сергія Притули розписаний похвилинно: зйомки, зустрічі, благодійна діяльність та ще багато іншого. Також він – багатодітний батько та зразковий сім’янин. Здавалося б, на дружбу часу не залишається. Та ведучому шоу «Хто зверху?» і «Діти проти зірок» все ж вдається підтримувати зв’язок зі своїм колом товаришів, перевірених роками.

– Дружба перевіряється в мене так само, як і в будь-якої іншої людини – життєвими ситуаціями, – ділиться ведучий в інтерв’ю журналу «Теленеделя». – Найпростіше – це позичити гроші. Далі – ви в курсі. За останніх років десять з моїх вуст кілька разів лунала фраза: «Ну що ж, будемо вважати, що я заплатив за інформацію щодо порядності цієї людини». Ну, і багато інших ситуацій буває… Не хочу порпатися в неприємних спогадах. А щодо дружби і друзів… Моє найближче коло спілкування, крім родини, це люди, з якими я товаришую від 10 до 25 років. І в якийсь момент навіть подумав, що поява справжніх друзів після 35 – це утопія. Проте війна внесла свої корективи. І сьогодні я пишаюсь дружбою з кількома офіцерами ЗСУ та спецслужб, а також з кількома реально крутими волонтерами.

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Вже 11 сезонів Сергій Притула веде розважальне шоу «Хто зверху?», де чоловіки в ігровому форматі змагаються з жінками. Але в житті новоканалець у дружбу між ними вірить.

– Я не є прихильником теорії, що гендер впливає на дружбу, – каже ведучий. – Чесно кажучи, якщо взяти всіх моїх друзів, то найдовше я товаришую якраз із дівчиною Ірою, з якою навчалися в інституті. Ми знайомі вже, страшно подумати, 24 роки. За цей період було багато моментів, де дружба перевірялася на міцність. Тож можна і навіть треба дружити чоловікам із жінками, бо це значно приємніше, ніж якесь протистояння.

Дивіться розважальні шоу Нового каналу, де ведучим є Сергій Притула: щосереди о 19:00 вмикайте «Діти проти зірок», а щочетверга – «Хто зверху?» в цей же час!