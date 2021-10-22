Женя Кот встановив рекорд!

Про здобутки та першість він розповів за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал), оскільки в 11 сезоні шоу в одному з раундів встановив абсолютний рекорд

«Скляна дошка» – раунд розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» (Новий канал), якого бояться всі учасники. Аби здобути перемогу в ньому, потрібно мати не лише гострий розум, а й фізичну силу. У дев’ятому випуску 11 сезону проекту хореограф Женя Кот встановив абсолютний рекорд на дошці. Він не зробив жодної помилки, відповідаючи на запитання. Більше того, Євген «взяв» 11 запитань. Браво!

– Дуже класний раунд! Я завжди думав, що втримаюся там, так і вийшло, – поділився враженнями танцівник. – Для мене секрет цього конкурсу в тому, щоб учепитися максимально в ту дошку всім, чим можна було, не розслабляти жоден м’яз. А щодо запитань – іноді було важко одразу зорієнтуватись, про що йдеться, і чітко згадати відповідь. Але часто розумів, що вірна відповідь третя за рахунком, тож лайфхак такий: казати не конкретно відповідь, а просто «третє».

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Рекорд на шоу Нового каналу – не перший у житті Жені Кота. За лаштунками проекту Нового каналу він ексклюзивно розповів про ще деякі свої здобутки.

– Я робив 120 відтискань за один підхід і 600 разів пресу за один підхід, – каже хореограф. – Можливо, ще колись з’їдав чогось дуже багато. Чим не рекорд (сміється). Якщо уявити, який рекорд я хотів би встановити, то це, напевно, зробити шоу, яке відвідала б рекордна кількість людей.

Повний випуск ігрового шоу «Хто зверху?» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. Свіжі випуски вмикайте щочетверга о 19:00 в ефірі телеканалу!