Іменинниця Леся Нікітюк: згадуємо знакові телепроекти в житті суперзірки 

Щоб стати однією з найбільш затребуваних українських ведучих, дівчина пройшла непростий, але дуже цікавий шлях

У вівторок, 19 жовтня, одна з найяскравіших зірок українського телебачення Леся Нікітюк відзначає день народження. На честь свята згадуємо 5 знакових телепроектів у житті топової ведучої.

«Розсміши коміка»

Путівку в шоу-бізнес дівчина отримала після яскравого виступу на шоу «Розсміши коміка», де Леся разом зі своєю подругою Олею перемагала двічі – вони вигравали 20 і 50 тисяч гривень. Харизматична блондинка з іскрометними жартами миттєво підкорила не лише суддів шоу, а й мільйони глядачів! Більше того, саме після участі у «Розсміши коміка» Володимир Зеленський порекомендував Лесю в якості ведучої проекту, що зробив її справжньою суперзіркою – найпопулярнішого українського тревел-шоу «Орел і Решка».

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«Орел і Решка»

Багато глядачів тревел-шоу досі називають Лесю своєю улюбленою ведучою, хоча вона пішла з проекту ще в 2017 році. Та що там глядачі, якщо навіть генеральний продюсер «Орла і Решки» Олена Синельникова вважає Нікітюк однією з найбільш безстрашних і витривалих ведучих проекту.

– Як мені було страшно пірнати, коли ми знімали сюжет на Фіджі, а Леся першою стрибнула у відкритий океан, де мешкали акули. Вона добре пірнає, і підпливала дуже близько. І таких ситуацій було сотні, – говорила Олена в інтерв’ю «КП в Україні». – На зйомках «Кругосвітки» в Йоганнесбурзі Леся купила тур по найнебезпечнішому району Даунтауна, ми найняли двох поліцейських зі зброєю, але вони відмовилися нас супроводжувати. Як зараз пам’ятаю цю фразу: «Якщо ми з вами підемо, то вас точно вб’ють». Ми ризикнули довіритися двом місцевим «екскурсоводам». Як же було страшно! Скільки минуло років, а Леся досі є прикладом бійця «Орла і Решки».

«Навколо М»

Після «Орла і Решки» харизматична красуня стала ведучою нового тревел-шоу – «Навколо М». У ньому вона вирушила в навколосвітню подорож, щоб знайти свого принца. Леся вивчала чоловіків з різних країн – розповідала про їхній темперамент, поведінку, манери.

«Хто зверху?»

У 2018 році Леся Нікітюк почала працювати на Новому каналі – вона стала співведучою Сергія Притули в розважальному шоу «Хто зверху?» й підкорила глядачів своїми почуттям гумору та вмінням імпровізувати.

— Ми переглядали кілька кандидатур, і це було вперше, коли на посаду ведучої не влаштовували кастинг. Всі одразу зійшлися на Лесі, – зізнався креативний продюсер і ведучий шоу «Хто зверху?» Сергій Притула. – Перший сезон вона притиралася, потім запалилася, у другому була достатньо впевненою у собі, а вже у третьому почався її тріумф.

«Le Маршрутка»

У 2019 році дівчина запустила власне тревел-шоу на Новому каналі з назвою «Le Маршрутка». У ньому вона на жовтій брендованій маршрутці їздила по різних регіонах України й показувала її найцікавіші куточки.

— Подорожувати Україною — це не просто відкривати для себе нові місця, це дізнаватися щось дуже рідне і знайоме, — говорила ведуча. — Іноді справжня краса може бути зовсім поруч, але ми просто її не помічаємо. Вже кому-кому, а красивій дівчині, яка об’їздила пів світу, можна вірити.

Уже навесні 2022 року ви зможете побачити Лесю Нікітюк у якості ведучої реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі. Разом із гумористом та учасником Improv Live Show Ромою Міщеряковим вона допоможе парам-учасникам боротися за мільйон гривень!