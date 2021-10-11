Сергій Притула стане батьком вчетверте

Зірка Нового каналу підтвердив, що варто очікувати на поповнення у його родині

Ведучий шоу «Хто зверху?» та проекту «Діти проти зірок» Сергій Притула заявив, що стане батьком вчетверте. Принаймні, він разом з дружиною Катериною планує чергове поповнення у родині. Про це шоумен розповів Катерині Осадчій у «Світському житті».

«Нам з дружиною це все дуже подобається, тому що у мене була мрія, щоб в будинку було повно дитячого сміху і, в принципі, зараз воно так і є. Ми ще з пологового будинку не виписалися, а вже домовилися, що повернемося. У нас так було і минулого разу», – зізнався ведучий Нового каналу.

«Дружина дозволяє трошки інфантильності»: Сергій Притула – про відпочинок із сім’єю

«Друзі-хлопці іноді ревнують мене до моїх бойфрендів»: Популярна актриса – про чоловіків «про запас»

У планах родини Сергія Притули закінчити грудне вигодовування наймолодшої Стефанії, дати дружині відпочити, а потім планувати нову вагітність.

Дивися 11 сезон шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі