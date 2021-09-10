Сергій Притула – про відпочинок із сім’єю

Ведучий Нового каналу зізнався, що лише у відпустці може по-справжньому насолодитися улюбленим хобі

Літо минуло, але не втомлюємось ностальгувати за яскравими та спекотними днями. Багатодітний батько, ведучий шоу «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» на Новому каналі Сергій Притула в інтерв’ю журналу «Теленеделя» згадав свою відпустку з сім’єю у Туреччині. Там йому вдалося «відірватися» з улюбленим хобі.

– Знаєте, я дуже люблю читати. Але в рутині буденності, коли закиданий роботою, якимись справами, взяти книгу до рук практично не вдається, – зізнається ведучий. – Тож основний масив я читаю під час відпусток. Їх буває дві-три на рік по сім-десять днів. Наприклад, під час останньої відпустки я прочитав шість книжок. І ніколи б їх не прочитав, якби дружина не йшла мені назустріч. Вона знає, що для мене це важливо, що це ковток свіжого повітря, тому бере на відпочинку більше відповідальності на себе й дозволяє мені трошки інфантильності.

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Та, все ж, основне завдання ведучого на відпочинку – насолодитися спілкуванням із рідними.

– Щодо відпусток, то я «матрацник». Пляж, море, книга, – каже Притула. – У горах, залежно від пори року, додаються квадроцикли чи снігоходи. Але все ж сон, діти та спілкування з друзями – у пріоритеті. За розподілом обов’язків щодо дітей на відпочинку у нас з дружиною все просто. По Соломії все більш-менш навпіл, за Дмитриком більше пильнував я, а от Стефанія – переважно мамина парафія! (усміхається).

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