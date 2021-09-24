Даша Астаф'єва – про характер свого домашнього вихованця

Під час зйомок 11 сезону шоу «Хто зверху?» (Новий канал) співачка й актриса зізналася, як бешкетує її сіба-іну на прізвисько Чічіко

Майже п’ять років тому українська актриса і співачка Даша Астаф’єва завела пса породи сіба-іну на прізвисько Чічіко. Домашнього вихованця вона любить так, що ніжно називає його «сонечком». І це при тому, що поведінка її пухнастика далека від зразкової – про непростий характер Чічіко Даша розповіла за лаштунками зйомок 11-го сезону шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

– Курйози в нас відбуваються доволі часто. Ми живемо за містом – щодня Чіча тікає від мене в лісі. Якщо не повертається потім сам, то його приводять додому інші люди, а він не розуміє, чому його хтось тримає на ланцюгу й веде додому, – сміється Даша. – Для нього звична справа – полазити, подивитися на якихось дохлих тварин, повалятися, поїсти риби, рубонути борщу з іншими собаками.

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Встежити за тим, що їсть улюбленець, буває складно навіть удома – його харизма нікого не залишає байдужим.

– Коли до мене приходять гості, вони постійно просять нагодувати чимось собачок. Я не дозволяю, але бувають дуже наполегливі гості… І, звісно, потім Чічіко вночі не їх будить, якщо захочеться в туалет чи стане зле, а мене, – поскаржилася Астаф’єва Новому каналу.

Дивіться 11-й сезон розважального шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00