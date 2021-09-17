Скільки шаф у Катерини Кухар

Балерина розказала, куди складає концертне вбрання

Прима-балерина Катерина Кухар лише за одну виставу «Спляча красуня» змінює шість різних пачок. Усі вони різного кольору: рожева, блакитна, біла… Кожна підкреслює певні життєві події героїні. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) балерина розказала, де ж зберігає усі свої хітони, шопенівки, пачки та пуанти.

– Я танцюю багато партій з різних вистав: «Ромео і Джульєтта», «Спляча Красуня», «Діти ночі», «Лілея», «Лісова пісня», «Лебедине озеро» та інших, – розповідає Катерина. – В більшості вистав двічі-тричі треба змінювати образ, тому з роками виникла потреба мати вдома дві шафи лише для концертного вбрання. Кожна балерина до свого костюму ставиться дуже трепетно, як наречена до весільної сукні. Важливо їх правильно зберігати. Наприклад, коли робила шафу, замовляла спеціальне відділення для пачок, воно має іншу форму і свої особливості всередині. Коли я перевожу свої костюми, пачки везу в кофрі й беру лише в ручну поклажу, в жодному разі не здаю в багаж. Зараз маю понад 30 балетних пачок.

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На перший погляд глядачеві може здатися, що в артистів балету змінюється тільки колір пачки. Але це не так.

– Кожен костюм – це витвір мистецтва, тонка ручна робота з використанням каменів і різних технологій, – розповідає найкраща прима-балерина України. – Наприклад, для образу у виставі «Лускунчик» я змінюю три різні пачки: блакитну, білу, на якій розсипані білі блискучі камінці, і білу з червоним бантом від українського дизайнера GUDU. У ній я танцюю зазвичай у новорічну ніч.

Одна з найдорожчих серцю Катерини танцювальна пачка, яку їй подарив японський партнер, коли вона танцювала свою першу виставу у 16 років.

– І від його мами, талановитої японської прими, отримала в подарунок діадему, – розповідає балерина. – На той час це була неймовірно коштовна прикраса. Коли одягала, то всі колеги-балерини розпитували, де я її взяла.

Дивіться шоу «Хто зверху?» щочетверга о 19:00 на Новому каналі